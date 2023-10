Stiri pe aceeasi tema

- Fratii Norbert si Francesca Maior, campioni europeni de juniori la raliuri, au fost felicitati miercuri de presedinta Agentiei Nationale pentru Sport (ANS), Elisabeta Lipa, la sediul institutiei, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Automobilism Sportiv."Miercuri, 18 octombrie, la sediul…

- Pugilistii romani Fabian Stroe si Matei Nastasiuc au castigat medaliile de aur, duminica, la Campionatele Europene de box pentru juniori de la Ploiesti, transmite Agerpres. Fabian Stroe l-a invins la puncte in ultimul act pe armeanul Aren Haratian (4-1), la categoria 56 kg. Matei Nastasiuc (cat. 80…

- FOTO: Realizare de zenzație: blajenii Sebastian Micu și Dorin Moraru, campioni europeni universitari la volei cu CSU UVT Timișoara Voleibaliștii blajeni Sebastian Micu (23 ani) și Dorin Morariu (22 de ani) au devenit campioni europeni universitari, cei doi jucatori din Alba facand parte din lotul Universitații…