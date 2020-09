Stiri pe aceeasi tema

- Ghidul programului „Rabla pentru electrocasnice” - editia 2020 a fost lansat in dezbatere publica, luni, de ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, in cadrul unei conferinte de presa organizata la Bacau.

- Guvernul a aprobat acordarea a sase milioane de lei pentru bursele de studiu ale elevilor etnici romani din Ucraina, in urma propunerii Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni. Senatorul Viorel Badea, presedinte al Comisiei pentru comunitatile din afara tarii, sustine ca e un gest de normalitate,…

- Actuala criza COVID-19 a surprins romanii intr-o pozitie financiara fragila, astfel incat peste 50% dintre consumatori afirma ca situatia lor financiara curenta este precara sau oarecum vulnerabila si doar 20% dintre ei se asteapta la o imbunatatire a acesteia in viitorul apropiat, potrivit studiului…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, sambata, ca autoritațile din Cipru au modificat condițiile de intrare in țara și ca Romania a fost inclusa pe lista țarilor din categoria C. „Cetațenii proveniți din statele incadrate la categoria C nu pot calatori in scop turistic in Republica Cipru”, potrivit…

- Guvernul a aprobat prin ordonanta de urgenta Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM Leasing de echipamente si utilaje, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "Este vorba de ordonanta de urgenta pentru asigurarea leasingului de echipamente si utilaje pentru…

- "In pandemie, Cițu și PNL impun țarii modelul lor de distanțare economico-sociala: romanii cu scumpirile, liberalii cu afacerile! Romanii se tem de #somaj si de #taierea salariilor din cauza pandemiei, arata un sondaj BestJobs. Cei mai mulți spun ca au amanat cumpararea de haine, electrocasnice…

- Ziarul Unirea Romania, promovata de Banca Mondiala in categoria țarilor cu venituri mari pe cap de locuitor Romanii o duc mai bine, cel puțin așa arata statisticile internaționale facute publice. Banca Mondiala a promovat Romania in categoria țarilor cu venituri mari, dupa incorporarea evoluțiilor din…