- Tipul mesajului : Atenționare nowcasting Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Valabil pana la : 07-04-2018 ora 16:00 In zona : Județul Vrancea: Focșani, Vulturu, Gugești, Suraia, Maicanești, Vanatori, Sihlea, Tataranu, Cotești, Slobozia Bradului, Cioraști,…

- Societatea de Transport Public SA Alba Iulia iși adapteaza programul de transport cu prilejul Sarbatorii de Paște. In aceasta perioada vor fi acoperite toate traseele, iar programul de circulație al Societații de Transport Public S.A. Alba Iulia, pentru perioada 06.04.2018-10.04.2018, in Zonele Metropolitane…

- ACTIUNE PENTRU MENTINEREA CLIMATULUI DE SIGURANTA PUBLICAPESTE 150 DE SANCȚIUNI APLICATE PENTRU ILEGALITAȚILE IDENTIFICATE. Vineri, 9 martie, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Golești au desfașurat o acțiune pentru mentinerea climatului de siguranta publica, prevenirea…

- Infracțiuni la regimul rutierLa data de 21 februarie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Slobozia Bradului au oprit pe raza localitații un barbat in varsta de 24 ani, din com. Slobozia Bradului, care se afla la volanul unei autoutilitare. In urma verificarilor efectuate s-a constatat…

- La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, consilierii generali au aprobat in sedinta de astazi "Proiectul de hotarare privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport București - RA prin schimbarea formei juridice din regie autonoma in societate pe acțiuni cu denumirea Societatea de Transport…

- Imbunatatirea calitatii transportului public, realizarea pistelor pentru biciclete sau gestionarea traficului in zona centrala, printre masurile prevazute de Planului Integrat de Calitate a Aerului Primaria Municipiului Bucuresti a organizat sedinta de dezbatere publica pe marginea Planului Integrat…

- Societatea de Transport Public SA Alba Iulia iși adapteaza programul de transport cu prilejul sarbatoririi Micii Uniri din 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Romane. Astfel, programul de circulație al Societații de Transport Public S.A. Alba Iulia in Zonele Metropolitane 1-7 se va derula dupa…