Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Comisioanele bancare nu vor crește in Romania nici pentru persoanele fizice și nici pentru cele juridice, a anunțat premierul Marcel Ciolacu, luni, dupa discuția cu reprezentanții bancilor. Premierul susține ca s-a ajuns la un acord cu reprezentanții bancilor, in discuția…

- Marcel Ciolacu a anuntat ca a ajuns la un acord cu sistemul bancar, astfel ca bancile nu vor majora comisioanele. Premierul s-a intalnit cu reprezentantii bancilor si au „negociat” comisioanele. Ce au decis Guvernul si bancile? „Comisioanele bancare nu vor crește in Romania nici pentru persoanele fizice,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca a ajuns la un acord cu reprezentanții bancilor astfel incat comisioanele bancare sa nu creasca nici pentru persoanele fizice, nici pentru cele juridice. „Comisioanele bancare nu vor creste in Romania nici pentru persoanele fizice, nici pentru cele juridice. Acesta…

- Dupa ce Guvernul a impus plafonarea plaților cash, acum bancile iși anunța clienții ca vor majora comisioane pentru retragerile de numerar sau pentru depunerile de numerar. „Te informam ca de la 1 ianuarie 2024 comisioanele vor fi modificate pentru operațiunile de depunere de numerar la ghișee și pentru…

- Odata cu intrarea in vigoare a noilor reglementari guvernamentale privind restricționarea tranzacțiilor in numerar in economie, mai multe banci din Romania au anunțat creșterea comisioanelor pentru operațiunile de retragere și depunere de numerar, precum și pentru plațile inter și intra-bancare la ghișee.…

- Guvernul a impus plafonarea plaților cash, iar bancile nu au stat mult pe ganduri. Mai multe banci din Romania și-au informat deja clienții ca au crescut comisioanele pentru retragerile de numerar sau pentru depunerile de numerar.”Te informam ca de la 1 ianuarie 2024 comisioanele vor fi modificate…

- Deși statul a cerut la ultima decizie majorare a taxelor, supraimpozitarea bancilor, nu a aparut niciun protest din partea acestora, care, de obicei, țipa de cate ori le sunt afectate interesele. „Este clar ca toate costurile aferente supraimpozitarii vor fi absorbite de debitori, spune analistul Bogdan…

- Deși statul a cerut la ultima decizie majorare a taxelor, supraimpozitarea bancilor, nu a aparut niciun protest din partea acestora, care, de obicei, țipa de cate ori le sunt afectate interesele. „Este clar ca toate costurile aferente supraimpozitarii vor fi absorbite de debitori, spune analistul Bogdan…