Asociația retailerilor: Avem stocuri de produse și alimente pentru a acoperi cererea Apropierea de intrarea in vigoare a noilor restricții ar putea genera un nou val de cumparaturi pentru crearea de stocuri cu diferite produse alimentare și nealimentare. Nu este o caracteristica a poporului roman, așa cum mulți au tendința sa spuna, teama de lipsa unor bunuri se gasește oriunde pe glob. Pentru liniștirea celor care au temeri legate de dispariția produselor de pe rafturile magazinelor, Asociația Marilor Rețele Comerciale din Romania (AMRCR) anunța ca magazinele sunt pregatite cu stocuri de alimente și alte produse, atat a raft, cat și in depozite. Asociația ține sa ii asigure pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

