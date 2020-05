Stiri pe aceeasi tema

- Game World, companie care opereaza sali de jocuri in Romania din anul 1999, doneaza 15.000 de euro pentru achiziția de maști de protecție FFP3 cu filtre anti-coronavirus. Sponsorizarea a fost facuta in beneficiul „Fundației pentru SMURD”. Echipamentele de protecție astfel achiziționate vor fi repartizate…

- Ziarul Unirea FOTO| ADR Centru: Investiție de peste 1,9 milioane de euro pentru modernizarea extensiei albaiuliene a Universitații Tehnice din Cluj-Napoca Noi investiții REGIO in mediul universitar din Alba Iulia: Extensia Universitații Tehnice din Cluj-Napoca va fi modernizata prin fonduri europene…

- Un barbat de 47 de ani care efectueaza dializa a fost declarat vindecat de COVID-19 si urmeaza sa fie externat dupa aproape o luna in care a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Alba Iulia, unitate unde mai erau marti spitalizati 10 pacienti cu coronavirus, cu forme usoare si medii,…

- Ziarul Unirea Portarul albaiulian Dinu Moldovan abia așteapta sa inceapa Liga 1! ”Mi-e dor de fotbal, dar va fi trist fara spectatori”, afirma goalkeeperul Chindiei Targoviște Dinu Moldovan, portarul originar din Alba Iulia, abia așteapta sa revina pe gazon, perioada petrecuta departe de fotbal din…

- Polițiștii din Alba Iulia au confiscat 24 de metri cubi de material lemnos in urma verificarii unui camion oprit in trafic. In documente era menționata o cantitate mult mai mica fața de cea transportata. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 19.45, polițiștii rutieri din Alba Iulia, in timp ce acționau…

- DSP Alba a revenit joi cu precizari in legatura cu situatia cazurilor de coronavirus de la societatea de panificatie din Alba Iulia. Patronul firmei a actionat cu totul iresponsabil, internandu-se la Cluj fara a anunta autoritatile sanitare din Alba.

- Polițiștii din Alba Iulia o cerceteaza penal, pentru furt, pe o femeie de 29 de ani, din Alba Iulia. Aceasta a fost depistata de personalul de paza al unui supermarket avand asupra sa produse cosmetice și alimentare, in valoare de 1.000 de lei, pe care le-a ascuns in buzunarele interioare ale rochiei…

- Pompierii din Alba se lupta de mai bine de 24 de ore cu doua incendii uriase in Muntii Apuseni. Ard la aceasta ora peste 100 de hectare de vegetatie si litiera de padure. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Alba, Statia de pompieri Cimpeni in cooperare cu Detasamentul de pompieri Alba…