Asociaţia Pro Infrastructură reclamă blocaje în linie pe CF Braşov-Sighişoara: Din păcate, Guvernul are ochi doar pentru drumuri ”Blocaje in linie, dar si surprize placute pe CF Brasov-Sighisoara. Vremea este perfecta pentru lucrari, dar progresul este slab pe lotul 3 si decent pe lotul 2 (cel cu tunelurile de 5 km si 7 km)”, au transmis, joi sara, reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura. Potrivit acestora, cel mai mare blocaj a fost cel financiar (oferte depuse in 2017), prima actualizare a preturilor fiind facuta abia in septembrie. ”Din pacate, Guvernul are ochi doar pentru drumuri, iar actualizarea preturilor reglementata prin OUG a aratat o nepasare crunta fata de domeniul feroviar, ignorand parametri esentiali… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum sa ai mai puține batai de cap cu mașina in sezonul rece. Ce trebuie sa faci pentru siguranța automobilului tau Sezonul rece bate la ușa, astfel ca fiecare proprietar de autoturism se gandește deja la ce trebuie sa faca in perioada iernii pentru ca mașina sa sa nu aiba probleme din cauza frigului. …

- Aeroportul Internațional Maramureș anunța modificarea orarului de zbor inspre și dinspre Paris, astfel ca acum e mult mai accesibil sa ajungi in capitala Franței in weekend. „Tu unde iți petreci urmatorul city-break? Ai vazut ca HiSky a modificat orarul de zbor spre/ dinspre Paris și acum e mult mai…

- Așa cum iți schimbi garderoba sau iți cumperi noi pantofi in fiecare sezon, parfumul ar trebui și el adaptat in funcție de anotimp. De exemplu, toamna cere un parfum mai puternic, misterios și cu nuanțe lemnoase și note de scorțișoara ori vanilie. In timp ce vara obișnuim sa purtam parfumuri lejere,…

- Sezonul de vara este pe final iar zilele de toamna se instaleaza deja. Acum vom petrece mai mult timp in locuințele noastre și ne dorim ca atmosfera de acasa sa fie un primitoare, confortabila și calda. Deși toamna nu vine neaparat cu temperaturi foarte reci, cateva lucruri merita schimbate in locuințele…

- Presedintele AUR, George Simon, a facut apel pe Facebook, la proteste in strada, pe 2 octombrie, și a explicat, intr-o intervenție la Antena 3, ca ”nu este nici o criza energetica in Romania”. Zeci de mii de persoane au manifestat sambata la Praga impotriva guvernului ceh și au cerut coalitiei aflate…

- Romania a inceput lucrarile de dragare pe șenalul navigabil al Dunarii pe care il gestioneaza Bulgaria pentru a nu mai exista blocaje, chiar daca este treaba parții bulgare sa faca acest lucru, a declarat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, vineri, in Portul Constanța. Intr-o conferința de presa,…

- REȘIȚA – Cupa „Reșița” a reunit la start 50 de piloți din toata țara și din Bulgaria, care s-au intrecut pe celebrul traseu virajat din Valea Domanului! Aceasta a fost a doua etapa a Campionatului Național de Viteza in Coasta, iar cea de-a treia se va organiza in luna august, la Straja! O noutate absoluta…

- Simona Halep și Toni Iuruc vor face nunta anul acesta. Intr-un interviu pentru Fanatik , soțul jucatoarei de tenis a confirmat ca se vor casatori religios in toamna, au stabilit deja și data, dar și locația mult așteptatului eveniment. Pe 13 noiembrie 2022 va avea loc nunta Simonei Halep cu Toni Iuruc.…