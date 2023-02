Stiri pe aceeasi tema

- Doua echipe de voluntari de la Asociația pentru Instruire in Situații de Urgența-UVSAR Galați, antrenate pentru cautare, salvare și prim-ajutor au ajuns in Turcia, pentru a participa la operațiunile de cautare a supraviețuitorilor cutremurelor.

- Incheierea conflictului dintre Franța și Germania și colaborarea dintre cele doua țari, statuate prin Tratatul de la Elysee in 1963, ofera un model de cooperare intre doua țari, dar mai mult decat atat, un model de a conviețui in pace. In Europa de azi, pacea are o conotație deosebit de importanta.…

- Nu este de mirare ca Romania se scufunda de la o zi la alta mai mult, in condițiile in care, in aproape toate instituțiile publice exista personalitați de seama care calca in picioare tot ce este moral și etic. Aici o regasim și pe aceasta doamna, Mica Oprea, cica prefect, un „model” pentru ratați și…

- Fermieri prahoveni sunt jecmaniți la drumul mare de catre un om al ministrului Petre Daea, ceea ce generat un scandal uriaș la nivelul Prefecturii Prahova și al Guvernului Romaniei. Fermerii prahoveni platesc cel mult din Romania pentru hrana animalelor Asociația pentru Prevenirea Abuzurilor Fiscale…

- Asociația „Daruiește Viața” anunța finalizarea lucrarilor de construcție a primului spital de oncologie pediatrica din Romania, realizat din donațiile a peste 350.000 de persoane fizice și 7.000 de companii. Activitațile proiectului continua cu montarea mobilierului, testarea instalațiilor și pregatirea…

- Zeci de cadre didactice din județul Dambovița au fost instruite pentru a acorda primul ajutor in diferite situații ce pot pune in pericol viața oamenilor. Proiectul este desfașurat de Sindicatul Liber din Invațamant (SLI) Dambovița și filiala Crucii Roșii din acest județ. “Este o acțiune pe care numai…

- Muzeul Național al Banatului, Episcopia Ortodoxa Sarba de Timișoara, Uniunea Sarbilor din Romania și Asociația pentru Cultura Banațeana organizeaza expoziția „185 de ani de cant coral al sarbilor din Timișoara (1836-2021)”, prima de acest fel care are loc in incinta muzeului. Expoziția reunește o inedita…

- Muzeul Național al Banatului in colaborare cu Episcopia Ortodoxa Sarba de Timișoara, Uniunea Sarbilor din Romania și Asociația pentru Cultura Banațeana, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, organizeaza „185 de ani de cant coral al sarbilor din Timișoara (1836-2021)”. Expoziția este prima de acest…