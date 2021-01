Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de oameni au plecat din New York in timpul pandemiei, in timp ce alte milioane, cu venituri mai mici, le-au luat locul, rezultand astfel pierderea unor venituri in metropola de 34 de miliarde de dolari, potrivit unui studiu citat de Reuters.

- Un chilipir! Ryan Seacrest iși vinde casa din Beverly Hills cu 85 milioane de dolari! Ryan Seacrest nu mai petrece prea mult timp in LA in ultima vreme. Locuiește la New York, acolo unde prezinta emisiunea „Live with Kelly and Ryan”. Din acest motiv, a hotarat sa vanda casa pe care o are in Beverly…

- Cifre date publicitații sambata de Universitatea Johns Hopkins confirma faptul ingrijorator ca numarul contaminatilor cu Covid-19 in Statele Unite a ajuns la 12.019.960, iar cel al deceselor, la 255.414. Texasul a inregistrat cel mai mare numar de infectați, cu 1.117.583 cazuri, urmat de California…

- Gage Gillean, in varsta de 17 ani, din Dallas, Texas, le-a transmis pe Instagram urmaritorilor sai ca este bine in urma accidentului in care masina scumpa a tatalui sau miliardar a fost transformata intr-o gramada de fiare contorsionate, potrivit New York Post. Intr-un Insta Story, adolescentul a spus:…

- "In primele noua luni din 2020, compania a inregistrat o cifra de afaceri bruta consolidata de peste 2,5 miliarde dolari, fiind in scadere, ca rezultat al cotatiilor de piata mai mici comparativ cu perioada similara a anului trecut, alaturi de un volum de vanzari mai mic, dar si din cauza altor factori…

- Procurorul general al statului New York, Letitia James, a anuntat vineri ca a dat in judecata casa de licitatii Sotheby’s pentru ca ar fi fraudat statul cu milioane de dolari prin neplata taxelor pe vanzari, transmite Reuters.

- "Astazi, Grupul MOL a anuntat rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea al anului 2020. In contextul pandemiei si al crizei economice, rezultatul operational CCS EBITDA a inregistrat o revenire puternica fata de minimele din T2 si a ajuns la 610 milioane dolari in trimestrul 3 2020, cu doar…

- O investigație demarata în Statele Unite a descoperit ca foști și actuali angajați ai Aeroflot Airlines, compania naționala de transport aerian rusa, au ajutat la introducerea de produse electronice furate în valoare de 50 de milioane de dolari în Rusia, relateaza Business Insider.Ancheta…