Stiri pe aceeasi tema

- Elevii cer „sapun, dezinfectant și mijloace de uscare a mainilor” Foto Agerpres Asociația Elevilor din București și Ilfov le solicita tuturor primarilor sa ia urgent masuri pentru ocrotirea sanatații elevilor și sa acorde fonduri pentru dotarea unitaților de învațamânt cu sapun, dezinfectant…

- Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov (AEBI) solicita primarilor Capitala si edililor din judetul Ilfov sa ia masuri pentru a ocroti sanatatea elevilor si sa doteze unitatile de invatamant cu sapun, dezinfectant si mijloace de uscare a mainilor.

- Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov (AEBI) considera ca autoritatile trebuie sa ia masuri, atat impotriva conducerii Scolii numarul 133 din Bucuresti, acolo unde 18 elevi au ajuns la spital in urma unei actiuni de dezinfectie din cauza gripei, dar si impotriva echipei de igienizare. AEBI sustine…

- Sunt429.000 de elevi care fac naveta in școlile din Romania, arata unraport al Bancii Mondiale. In medie, in fiecare școala suntpeste 93 de elevi și aproape 8 cadre didactice care vin zilnic dinalta localitate. Elevii sunt obligați sa faca naveta din cauzareducerii rețelei școlare, noteaza analiza la…

- Asociațiile de elevi din Romania cer Guvernului oprirea angajarii raspunderii pe OUG nr. 51/2019 și respingerea ei in Parlamentul Romaniei! Toate Asociațiile de elevi din Romania – Asociația Elevilor din Constanța, Asociația Elevilor din București și Ilfov, Asociația Valceana a Elevilor și Asociația…

- Mai multe asociatii ale elevilor cer Guvernului sa nu isi angajeze raspunderea pentru abrogarea OUG 51/2019, prin care care s-a eliminat transportul judetean din sfera serviciilor publice, ci, mai degraba, sa depuna eforturi pentru ca acest act normativ sa fie respins in Parlament. „Abrogarea OUG nr.…

- Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) publica astazi rezultatele testelor PISA 2018 pe care le-au susținut elevii de 15 ani. Libertatea a obținut raportul care arata cum educația din Romania merge din rau in mai rau. Specialiști in educație din Romania contrazic insa rezultatele…

- Cel mai mare Black Friday din istoria Fashion Days a inceput in aceasta dimineața, in jurul orei 7. Startul a fost dat, simultan, atat in aplicație, cat și pe fashiondays.ro. In primele 3 ore din cel mai așteptat eveniment de sale al anului, clienții Fashion Days au plasat peste 34.000 de comenzi, ce…