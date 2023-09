Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Hudrea, Președinte Consiliul Școlar al Elevilor din Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda, va participa saptamana aceasta la București pentru o sesiune de formare organizata de A.N.P.C.D.E.F.P. in vederea dezvoltarii abilitaților de accesare de fonduri europene. Sesiunea vizeaza apelul de…

- Dupa mai multe saptamani de munca, Primaria Capitalei a curațat statuile de pe esplanada de la Universitate, murdarite cu graffiti, a scris primarul Nicușor Dan pe Facebook.Statuile lui Gheorghe Lazar, Ion Heliade Radulescu, Mihai Viteazul și Spiru Haret au trecut printr-un proces de curațare pentru…

- Colegiul National „Sfantul Sava“ din Bucuresti ocupa și in acest an primul loc in clasamentul liceelor dupa ultima medie de admitere. Urmatoarele trei poziții din top sunt ocupate tot de licee din București, respectiv „Tudor Vianu“, „Gheorghe Lazar“ si „Spiru Haret“.

- Colegiul „Sf. Sava” din Bucuresti, specializarea Matematica Informatica bilingv, este pe primul loc in topul specializarilor dupa media de admitere la liceu, ultima medie de intrare fiind 9,95. Topul liceelor dupa media de admitere are pe primele pozitii patru colegii din Capitala: „Tudor Vianu”, „Sfantul…

- Absolvenții clasei a XII-a și-au putut vedea lucrarile de la Bacalaureat in 18 și 19 iulie, dupa ce au completat o cerere prin care solicitau acest lucru. Unii au venit insoțiți de parinții care erau profesori la materia respectiva sa faca o corectura pe loc. Practic, lucrarile lor nu mai pot fi reevaluate…

- Statuile lui Gheorghe Lazar, Ion Heliade Radulescu, Mihai Viteazul și Spiru Haret din centrul Capitalei vor trece printr-un proces de curațare pentru a indeparta vopseaua sub forma de graffiti de pe ele,, a anunțat primarul general Nicușor Dan, intr-o postare pe Facebook.Aceste lucrari din Piața Univesitații…

- Romania se mandrește cu rezultatele elevilor la Olimpiada Internationala de Matematica din Chiba, Japonia. Lotul Romaniei a ocupat locul intai intre tarile din Europa si locul patru in clasamentul pe natiuni, obtinand sase medalii, potrivit Agerpres. „Cinci medalii de aur, o medalie de argint si un…

