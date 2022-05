Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF) implementeaza un amplu proiect european - CENEMED, prin care a fost adus la Iasi un sistem robotic de ultima generatie, de ablatie tumorala minim invaziva asistata robotic. Este vorba despre primul robot chirurgical din Regiunea…

- Puțini ne mai amintim, cu mandrie patriotica locala, momentul cand la Piatra-Neamț, 23.07.2019, a fost semnat Actul de Constituire al Asociației „Moldova se dezvolta”, pe modelul „Alianței Vestului”, constituita printre alții de primarii Bolojan, Boc, Falca și Ciuhandru. La noi, au semnat Dragoș Chitic,…

- Copilul de zece ani disparut intr-o padure din Gorj, a fost gasit, vineri seara, de un voluntar, la 9 kilometri de locul unde a disparut de langa mama sa. Operatiunea de cautare a baiatului care sufera de autism a fost dificila, el neputand fi strigat si neconstientizand pericolele. "Speriat, dezorientat…

- Departamentul Economic al Politehnicii a fost desfiintat. Clubul a avut pierderi consistente in 2019 si profit in 2020. Astazi, de la ora 11:00, Poli joaca primul meci oficial al anului, acasa, cu FC Brasov Politehnica Iasi a anuntat ieri ca de la 1 martie va externaliza serviciul financiar-contabil…

- Membri ai asociatiei veteranilor 1992 Tiras-Tighina cred ca razboiul din Ucraina ar putea sa se extinda si pe teritoriul Republicii Moldova, pana la Prut. Ingrijorarea vine dupa ce purtatorul de cuvant al armatei ucrainene a comunicat „o informatie foarte periculoasa pentru statul Republica Moldova”,…

- Psiholog Roxana Rusu, Arcadia: Se observa tot mai des in cabinetul de psihologie solicitari din partea familiilor cu copii mici. Acestia evidentiaza in primul rand intarzierea in dezvoltarea limbajului, atentie scazuta sau absenta reactiilor in sarcini sau jocuri specifice varstei, manifestari de nervozitate,…

- Primii caștigatori buzoieni de granturi nerambursabile din cadrul programului național „Fondul pentru un viitor mai bun in comunitați” la Buzau, pe care ii anunța Fundația Comunitara Buzau și Lidl Romania anunța sunt : „MEDIA HDu”, un proiect al Asociației de parinți a Colegiului Național „B.P. Hașdeu”…