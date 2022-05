Stiri pe aceeasi tema

- Investiții pentru creșterea capacitații instituționale și eficiența serviciilor administrației publice locale La finalizarea proiectului „REFORMA – Investiții pentru creșterea capacitații instituționale și eficiența serviciilor administrației publice locale”, Agenția de Dezvoltare Locala Bacau a organizat…

- – Interviu cu Ovidiu GENARU, scriitor – – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – Hai sa n-o numim opera. Hai sa-i spunem ,,carțile mele”. Deși premiul Național de Poezie ,,Mihai Eminescu”, opera Omnia, se refera la un intreg, la o…

- In zilele de 14 și 15 aprilie 2022, Centrul de Cultura “George Apostu” Bacau a gazduit, la Muzeul de Arta Contemporana, Zilele Filmului Documentar Artistic,- FilmDocArt, un eveniment pilot, organizat in parteneriat cu Studioul ”Chromatique”, care a debutat in speranța ca va fi primit cu bucurie și interes…

- La Centrul de Afaceri și Expoziții a avut loc cu puțin timp in urma festivitatea de inchidere și premiere la Olimpiada Naționala de Fizica gazduita de orașul nostru. La ediția cu numarul 56 a Olimpiadei Naționale de Fizica au participat peste 460 de elevi și au fost acordate 400 de premii: 95 acordate…

- Astazi, o parte din ajutoarele umanitare colectate la Centrul de Afaceri și Expoziții (122 de pachete) au fost distribuite chiar pe peronul garii, cetațenilor refugiați care au trecut prin orașul nostru. Aceștia se aflau in cursa feroviara speciala, care i-a preluat de la granița țarii și ii transporta…

- Reglementarile din sistemul de sanatate instituite pe perioada starii de alerta raman valabile pana la data de 31 martie, informeaza Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. ‘Reglementarile din sistemul de sanatate instituite pe perioada starii de alerta raman valabile pana la data de 31.03.2022, chiar…

- Astazi, de la ora 17.30, la Centrul de Afaceri și Expoziții din Bacau, este programata dezbaterea publica referitoare la regulamentul de arhitectura și estetica urbana al orașului. Prin acest Regulament se dorește reglementarea acestor domenii pentru a putea elimina haosul cromatic, lipsa coerenței…