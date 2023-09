Asistentul Alexa va dobândi abilităţi de chatbot Alexa, asistentul digital dezvoltat de Amazon, va fi imbunatatit de gigantul american, care-i va conferi abilitati de AI prin intermediul unui model lingvistic care-i va imbunatati functionalitatea. Optimizat in continuare pentru comenzi vocale, Alexa va avea acces la informatii in timp real, va facilita controlul dispozitivelor de smart home si va fi capabil de conversatii mai naturale. Asistentul celor de la Amazon va intelege cand un sir de comenzi fac parte din acelasi ciclu, se va adapta in timp la particularitatile fiecarui utilizator, va fi rapid si de incredere, promite compania americana.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inteligenta artificiala poate fi transformata intr-o arma si trebuie sa fie controlata de oameni, a declarat presedintele Microsoft, Brad Smith, intr-un interviu exclusiv acordat CNBC.”Cred ca fiecare tehnologie inventata vreodata [are] potentialul de a deveni atat un instrument, cat si o…

- ”Cred ca fiecare tehnologie inventata vreodata [are] potentialul de a deveni atat un instrument, cat si o arma”, a spus Smith in interviu. ”Trebuie sa ne asiguram ca AI ramane supusa controlului uman. Indiferent daca este un guvern, armata sau orice fel de organizatie, care se gandeste sa foloseasca…

- In cursa pentru a ține in frau inteligența artificiala, guvernele occidentale s-au lovit de un obstacol major: toate vor sa caștige. Oficialii din Uniunea Europeana, Statele Unite și alte economii majore se intrec in a scrie regulile definitive pentru noua tehnologie, inclusiv pentru ChatGPT de la OpenAI…

- Intr-un interviu din aceasta saptamana, seful Centrului Canadian pentru Securitate Cibernetica, Sami Khoury, a declarat ca agentia sa a vazut ca AI este folosita ”in e-mailuri de phishing sau in crearea de e-mailuri intr-un mod mai concentrat, in coduri rau intentionate (si) in dezinformare si dezinformare”.…

- De saptamana viitoare, ChatGPT va avea, in sfarsit, o aplicatie si pentru smartphone-urile cu Android.OpenAI va lansa saptamana viitoare aplicatia ChatGPT pentru Android. Aceasta vine la mai bine de doua luni dupa ce compania a publicat in App Store aplicatia pentru iPhone, scrie news.ro. CITESTE…

- Companiile, care includ si Anthropic, Inflection, Amazon.com si Microsoft, care sustine OpenAI.O, s-au angajat sa testeze temeinic sistemele inainte de a le lansa si sa impartaseasca informatii despre cum sa reduca riscurile si sa investeasca in securitatea cibernetica. Miscarea este vazuta ca o victorie…

- Puternica Administratie Cyberspace din China (CAC) a declarat ca a colaborat cu alte cateva autoritati de reglementare pentru a concepe noul regulament care va intra in vigoare pe 15 august. Inteligenta artificiala generativa este o zona de tehnologie in crestere rapida in care serviciile de inteligenta…

- Bard si ChatGPT sunt programe care folosesc inteligenta artificiala generativa pentru a avea conversatii cu utilizatorii si a raspunde la nenumarate solicitari. Produsele au declansat un entuziasm global, temperat de prudenta. Companiile au urcat pe valul AI, investind miliarde cu speranta de a genera…