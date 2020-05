Asistenţi medicali virtuali la Spitalul Judeţean Mureş "Suntem al doilea spital din Romania care implementeaza acest proiect-pilot dupa Institutul 'Matei Bals'. Este de fapt vorba despre un cadru medical virtual care are in spate o retea interconectata de tablete. Aceasta retea permite medicului sa comunice la distanta cu pacientii fara a se deplasa la salon daca nu este nevoie. In acest mod putem cunoaste in orice moment nevoile pacientilor si prin aceasta se scade expunerea personalului medical care va intra mai rar in zona contaminata. Mai avem posibilitatea prin aceste asistente virtuale sa le oferim cadrelor medicale un mic repaus, tinand cont… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

