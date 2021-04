Asistenţa SUA pentru Afganistan va înceta dacă talibanii preiau puterea, avertizează senatori americani Inalti responsabili din Senatul SUA au avertizat marti ca se vor opune continuarii ajutorului extern pentru Afganistan in cazul in care talibanii preiau din nou controlul in aceasta tara si anuleaza progresele inregistrate in privinta drepturilor omului, relateaza dpa.



In numeroasele aspecte, talibanii par sa se afle "in momentul de fata intr-o situatie mai buna din punct de vedere militar decat in orice alt moment din 2001 incoace", releva o analiza realizata in luna martie de serviciul pentru cercetari al Congresului.



"Unii oficiali afgani ar banui ca talibanii intentioneaza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au amenintat vineri cu reluarea ostilitatilor impotriva fortelor straine din Afganistan, daca acestea nu respecta termenul de 1 mai stabilit pentru retragere, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Avertismentul talibanilor vine dupa ce joi noul presedinte al SUA Joe Biden a afirmat…

- Dupa ninsorile din ultimele doua zile, meteorologii avertizeaza ca exista risc maxim de avalanșe in Munții Fagaraș. Avertizarea a fost ridicata la nivelul 5 din 5 și este valabila la altitudini mai mari de 1.800 de metri. Riscul de avalanșe este destul de mare in Bucegi si in Parang. Salvamontiștii…

- A fost semnalat un nou atac al fostului președinte Donald Trump la adresa Twitter. In unul dintre primele interviuri de dupa plecarea de la Casa Alba, acordat pentru Newsmax, Trump a declarat ca Twitter este “plictisitor”. Acesta in contextul in care contul sau de pe rețeaua sociala a fost suspendat…

- Oficiali din cadrul Departamentului american al Apararii au declarat miercuri ca aproximativ o treime din membrii fortelor armate refuza sa fie vaccinati impotriva COVID-19, in pofida ratei ridicate de contaminare si a participarii lor la campania de vaccinare a populatiei, informeaza joi AFP.…

- Senatul SUA l-a achitat pe Donald Trump in procesul in care este acuzat de instigare la insurecție, in cazul asaltului asupra Congresului din 6 ianuarie. Decizia a fost luata in urma unui proces care a durat doar cinci zile. Doar 7 republicani au votat condamnarea acestuia. In total, 50 de senatori…

- Talibanii au avertizat sambata Alianta Nord-Atlantica cu privire la pericolul ''unei prelungiri a ocupatiei si a razboiului'' in Afganistan, in contextul in care NATO se pregateste sa discute despre retragerea trupelor straine desfasurate in tara asiatica, relateaza AFP. …

- Presedintele SUA, Joe Biden, se confrunta cu "serioase dileme" in Afganistan, pe masura ce se apropie data prevazuta pentru retragerea completa a trupelor americane, in timp ce talibanii nu par deloc pregatiti sa renunte la violente, a apreciat un inalt responsabil diplomatic american, citat vineri…

- Tortura si maltratarea detinutilor inchisi pentru fapte legate de terorism continua sa se mentina la un nivel ridicat in centrele de detentie administrate de guvernul afgan, informeaza Misiunea ONU de Asistenta in Afganistan (UNAMA) intr-un raport dat publicitatii miercuri,