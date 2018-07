Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, a cerut vineri autoritatilor de la Valletta ca ancheta asupra asasinarii jurnalistei si bloggeritei Daphne Caruana Galizia sa fie "independenta si completa", exprimandu-si in acelasi timp ingrijorarea legata de respectarea de catre Malta a legislatiei…

- Nepoata ministrului Sanatații s-a sinucis. Flavia Magdau Tatarau, in varsta de 27 de ani, era asistenta la UPU SMURD Baia Mare. Potrivit vasiledale.ro , Flavia Magdau Tatarau, asistenta la Unitatea de Primire Urgențe SMURD de la Spitalul Județean „Dr. Constantin Opriș din Baia Mare, și-a pus capat zilelor.…

- Crima socanta in Capitala, unde un copil de noua ani si-a injunghiat de patru ori bunica in gat pentru ca nu l-a lasat la calculator. Cazul i-a luat prin surprindere pe specialisti, care afirma ca varstele autorilor sunt din ce in ce mai scazute in raport cu gravitatea faptelor, tot mai grave. Tragedia…

- La cateva ore de la tragedia fara margini petrecuta la aproape 100 de kilometri de Budapesta au aparut noi imagini surprinse de locul accidentului cutremurator. In pozele publicate astazi de presa din Ungaria se poate observa ca microbuzul a fost transformat intr-un ghem de fiare atat in urma impactului,…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC Arges efectueaza verificari in cazul unei gimnaste de 3 ani, care a stat in cap in timpul defilarii de la editia din acest an a Simfoniei lalelelor de la Pitesti, in fata tribunei in care se aflau oficialitatile, transmite Agerpres.ro.…

- Polițiștii fac cercetari pentru ucidere din culpa, dupa ce o fetița de 13 ani a nascut un copil in stare de descompunere in județul Arad. Familia adolescentei spun ca o asistenta de la Ambulanța a avut un comportament abuziv și ca ar fi vinovata pentru moartea fatului. Potrivit medicilor, fatul ar fi…

- Ancheta politistilor a fost inceputa dupa ce in noaptea de miercuri spre joi copilul unei adolescente a murit la nastere. Fata de 13 ani, din satul Prunisor, era gravida in luna a noua si a solicitat o ambulanta dupa ce a intrat in travaliu, iar nasterea a avut loc la Spitalul Orasenesc Ineu.…