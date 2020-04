Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 19 martie, asistenta a intrat in izolare alaturi de alti 22 de colegi, imediat dupa ce unul dintre pacienti a iesit pozitiv. Este vorba de primul deces cu Covid-19 din Romania. Primaria Filiasi a hotarat sa achizitioneze teste rapide de depistare a virusului, chiar daca acestea nu sunt acceptate…

- Inca o asistenta medicala de la Spitalul SanConfind din Poiana Campina este infectata cu COVID-19. Rezultatele testelor au venit astazi, asistenta in cauza fiind unul dintre contacții direcți ai medicului neonatolog depistat pozitiv pe 31 martie 2020. Informația ne-a fost confirmata de asistenta șefa…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu i-a taxat dur pe romanii care nu respecta izolarea, carantinarea și celelalte reguli impuse de autoritați in timpul starii de urgența din Romania. „Vad ca iau masuri restrictive noi, se vor lua de catre Guvern, dar pana atunci eu aș propune o masura restrictiva: toți…

- Coronavirusul se extinde cu viteza luminii in tot mai multe spitale din Romania. O asistenta medicala de la Spitalul din Huedin a fost depistata pozitiv cu noul coronavirus și a fost internata la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj-Napoca. Asistenta este contact al femeii de 76 de ani care a murit…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Cluj-Napoca a anunțat, in urma cu puțin timp, ca o asistenta medicala de la UPU Cluj a fost confirmata cu COVID-19. ”In data de 22 martie 2020 Unitatea de Primire Urgențe a SCJU Cluj-Napoca a fost anunțata de catre colegii de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase…

- "Ramai acasa. Te rog sa nu ieși afara! Nu profitați de faptul ca aveți caine și trebuie sa-l scoateți la plimbare la doi kilometri de casa! Scoateți-l la ușa sa-și faca nevoile! Nu profitați de faptul ca puteți ieși la cumparaturi și nu va faceți cale pentru a ajunge acolo in fiecare zi sau de mai…

- La fiecare 5 minute un copil din Romania si Diaspora primeste asistenta medicale pediatrica gratuita non stop prin telefon din partea echipei medicale PEDITEL. Media apelurilor pe zi a fost de 180 cel mai mare numar de apeluri fiind inregistrat in 19 ianuarie cu un total de 351 apeluri in 24 de ore....