Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul german de automobile a prezentat conceptul ID Vizzion in 2018, cu ocazia Salonului Auto de la Geneva. Versiunea de serie poarta denumirea de Volkswagen Aero B, iar primele prototipuri tocmai au fost surprinse in teste. Potrivit informațiilor aparute in presa, noul Aero B va debuta in 2023…

- ”Capacitatea initiala de peoductie pentru Taycan era de 20.000 de unitati in acest an, dar am vandut acest numar in prima jumatate a acestui an”, a declarat Blume la o discutie la salonul IAA Mobility care are loc la Munchen. ”Numarul comenzilor primite este urias – sunt bune si in China”, a spus Blume,…

- Fostul premier israelian Benjamin Netanyahu a afirmat miercuri pe social media ca in anul 2013 secretarul de stat american de la acea vreme, John Kerry, i-a propus sa aiba in vedere modelul aplicat de SUA in Afganistan pentru a-l implementa in teritoriile palestiniene, relateaza agentia EFE. Potrivit…

- Doi copii, o fetita si un baietel, in varsta de doi ani si o luna, au cazut marti seara pe geamul unui apartament de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești, informeaza Digi24 . „Polițiștii Secției nr. 2 de Poliție Ploiești au fost sesizați, marti seara, in jurul orei 20.30, prin apel 112, despre faptul…

- “In primele sase luni, Grupul MOL a atins un rezultat EBITDA de 1,559 miliarde dolari, in timp ce rezultatul operational CCS EBITDA in trimestrul 2 a crescut cu 153% fata de anul precedent, atingand o valoare record de 893 milioane dolari, determinata de situatia macro mai solida pe piata petrolului,…

- Noul SF90 Stradale este cel mai puternic model de strada lansat vreodata de Ferrari. Echipat cu un sistem de propulsie plug-in hybrid, SF90 Stradale dispune de 1.000 CP și 800 Nm cuplu. Suficient pentru a atinge 100 de km/h in doar 2.5 secunde. Modelul italian nu este foarte rapid doar in linie dreapta…

- Troleibuzul este de pe ruta nr. 10. In timpul deplasarii, acesta s-a oprit la stația Gemeni, dupa ce ușa din mijloc a prezentat un defect. Ulterior, troleibuzul s-a deplasat in parc, insa, circulația fara demontarea ușii nu a fost posibila. De aceea ușa a fost demontata la fața locului, dupa care troleibuzul…