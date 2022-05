Stiri pe aceeasi tema

- Prima Doamna a SUA, Jill Biden, vine in Romania, vineri, in cea de-a doua vizita oficiala in tara noastra. Prima vizita a avut loc in 2014, cand s-a aflat in Romania alaturi de sotul ei, Joe Biden, la acea vreme vicepresedinte al Statelor Unite. Prima Doamna ii viziteaza, vineri, pe soldatii americani…

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, ajunge azi intr-o vizita in Romania. Va sta patru zile in țara noastra și are o agenda foarte plina. Jill Biden a plecat in cursul noptii de la Washington pentru o vizita de patru zile in Romania si Slovacia, in care va sublinia angajamentul Statelor…

- Fiica presedintelui american Joe Biden, Ashley Biden, nu o va insoti pe mama sa, Prima Doamna a Statelor Unite, Jill Biden, in deplasarea in Europa, dupa ce a avut 'contact apropiat' cu o persoana testata pozitiv la COVID-19, a informat joi Casa Alba, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele…

- Prima Doamna a Statelor Unite, Jill Biden, va intreprinde o vizita in Romania si Slovacia in perioada 5-9 mai pentru a se intalni cu membri ai personalului militar si diplomatic american, cu refugiati ucraineni, lucratori umanitari si profesori, a informat luni biroul Primei Doamne, transmite Reuters.…

- Vicepresedinta americana Kamala Harris a fost testata pozitiv covid-19 marti, insa nu este considerata un caz contact "srans" al presedintelui Joe Biden, anunta purtatoarea sa de cuvant, Kirsten Allen, relateaza AFP. Kamala Harris "nu are simprome. Ea se va izola si va continua sa munceasca de la resedinta…

- Presedintele american, Joe Biden, care a promis o mai mare transparenta financiara, si sotia sa, Jill Biden, au declarat venituri cu putin peste 600.000 de dolari la administratia fiscala federala pentru 2021, a anuntat vineri Casa Alba, noteaza AFP.Cuplul prezidential a declarat 610.702 de…

- Casa Alba a dezmințit, duminica, speculațiile din ultima vreme privitoare la o eventuala vizita a președintelui Statelor Unite, Joe Biden, in Ucraina, in cadrul deplasarii in Europa in aceasta saptamana. Jen Psaki, secretar de presa a președinției americane, a transmis pe Twitter: ”Deplasarea se va…

- Presedintele SUA, Joe Biden, va face marti, la ora 20:30 GMT (22:30 ora Romaniei) o declaratie despre negocierile cu Rusia privind securitatea in Europa si situatia din Ucraina. Declarațiile de la Casa Alba vor fi transmise in direct, pe TVR 1.