Asfalt pe drumul către Mănăstirea Bistrița! 7 total views Inca din primavara lui 2021, administrația județeana anunța lucrari de reabilitare și turnare covor asfaltic pe drumurile județene care duc catre manastirile din județul Valcea. In aceste zile, Consiliul Județean Valcea, prin societatea RAJDP, a anunțat ca a mai modernizat un drum județean care duce catre unul dintre cele mai cautate lacașuri de cult din județul Valcea – Manastirea Bistrița! Lucrarile au fost executate pe o lungime de 1,2 km și au fost cuprinse in Programul anual de intreținere și reparații a drumurilor județene. Drumul face parte din DJ 646 și traverseaza comuna… Citeste articolul mai departe pe timpuldevalcea.net…

Sursa articol si foto: timpuldevalcea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Firma bucureșteana Supercom se ocupa de ridicarea gunoaielor menajere din tot județul Cluj pentru urmatorii 10 ani. La final de ianuarie 2023, a intrat și la Cluj-Napoca, iar de atunci sesizarile cetațenilor au fost in numar foarte mare.

- Drumul judetean 108A Gardani – limita cu județul Salaj va intra intr-un amplu proces de reabilitare și modernizare, potrivit autoritaților județene maramureșene. Indicatorii tehnico-economici ai investitiei au fost votati de consilierii judeteni, iar lucrarile ar putea demara in acest an. E vorba de…

- E Distributie Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor.Lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare. Regretam neplacerile resimtite de clienti…

- 23-27 februarie: Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin ajunge in cinci localitati rurale din judetul Alba. PROGRAMUL consultațiilor 23-27 februarie: Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin ajunge in cinci localitati rurale din judetul Alba. PROGRAMUL consultațiilor…

- In luna ianuarie 2023 au demarat lucrarile de reparație capitala a podului de incrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balți-Chișinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina. Acest pod face parte din cel mai important și complex nod rutier amplasat linga orașelul Cricova, mun. Chișinau,…

- De mai bine de trei saptamani lucrarile celebrului caricaturist oltean Gogu Neagoe sunt expuse la Caminul Cultural Osica de Jos, județul Olt. Acestea pot fi admirate zi de zi pana pe 16 februarie. Programul de vizita al expoziției este de Luni-Vineri: 10:00-15:00 caricaturi și portrete gratuite realizate…

- Pretul lemnului de foc a crescut atat de mult incat foarte multi oameni din mediul rural sunt dispusi sa treaca la folosirea gazelor pentru incalzire, desi vor trebui, initial, sa plateasca mai mult. In judetul Mures, de exemplu, 21 de comune au solicitat acest lucru. Dintre ele, doua au fost cuprinse…

- In aceasta perioada au demarat lucrarile de intreținere și curațare a drumurilor județene, a acostamentelor, a șanțurilor pe DJ 171, DJ 109F, DJ 182B. ”Avand in vedere ca avem o iarna blanda și vremea ne permite, in aceste zile am inceput lucrarile de intreținere și curațare a drumurilor județene, a…