Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a tranzacțiilor de pe piața reglementata BVB și Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) a atins nivelul de 14,09 miliarde lei in primul semestru al anului 2022, in creștere cu 53% comparativ cu aceeași perioada a anului 2021, dar in scadere cu 35% fața de finalul anului trecut.…

- Valoarea totala a tranzactiilor a fost de 5,3 miliarde de lei, in august, in crestere cu 416% comparativ cu aceeasi luna a anului trecut.Pe de alta parte, volumul tranzactiilor a crescut cu 20%, pana la 2.221.507 MWh.Cota de piata a PZU a fost de 39% in august, fata de 51% anul trecut.Pe piata spot…

- „Capitalizarea companiilor romanesti listate la BVB a ajuns la aproape 137 miliarde lei, echivalentul a 28 miliarde euro, la finalul primelor opt luni ale acestui an. Acest nivel este usor sub cel inregistrat la finalul anului trecut si apare intr-un context dominat de volatilitatea din pietele de capital,…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare – PZU) a avut o medie de 1.813 lei pe MWh in luna iulie 2022, valoare de patru ori mai mare fata de pretul mediu inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, respectiv 462 lei pe MWh, potrivit raportului lunar postat…

- ”Capitalizarea companiilor romanesti listate la BVB a ajuns la aproape 149 miliarde lei, echivalentul a 28,9 miliarde euro, la finalul primelor 7 luni ale acestui an. Acest nivel este usor peste cel inregistrat la finalul anului trecut, cand valoarea de piata a companiilor romanesti listate la BVB a…

- Comparativ, CEC Bank a raportat un profit net preliminar de 208,4 milioane de lei in primele sase luni din 2021. ”CEC Bank a inregistrat un profit net estimat, neauditat, de 110,8 milioane de lei in primul semestru din 2022. Banca a continuat sa-si consolideze pozitia pe piata si a inregistrat o crestere…

- De asemenea, veniturile totale operationale realizate in intervalul ianuarie-iunie 2022 au inregistrat o crestere in procent de 83% comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, pana la 2,604 miliarde lei in primul semestru din acest an, fata de 1,422 miliarde lei in semestrul 1 2021, determinata…

- Listarile de actiuni la bursele din Europa au atins cel mai scazut nivel din ultimii zece ani, inregistrand o scadere considerabila in al doilea trimestru din 2022 fata de aceeasi perioada a anului trecut, de aproximativ 80% in ceea ce priveste numarul de oferte publice initiale (IPO), arata raportul…