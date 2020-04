Exercitiul de evaluare a activelor si pasivelor (BSR - Balance Sheet Review) in sectorul asigurarilor din Romania va fi amanat, in contextul pandemiei de coronavirus, ca urmare a deciziei luate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Autoritatea Europeana privind Asigurarile si Pensiile Ocupationale (EIOPA).



Potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES, un nou moment de referinta pentru datele din bilant utilizate in aceasta evaluare si calendarul revizuit al exercitiului vor fi comunicate in timp util. Exercitiul a fost initial programat pentru al doilea semestru al…