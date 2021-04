Stiri pe aceeasi tema

- “In anul 2020, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF au subscris prime brute in valoare de aproximativ 11,5 miliarde lei, in crestere cu aproximativ 4,6% fata de valoarea inregistrata in anul anterior. Piata asigurarilor din Romania ramane orientata spre activitatea de asigurari…

- Ești student și ești pasionat de bursa, asigurari sau pensii private? Inscrie-te in Student Club, cel mai recent program de educație financiara lansat de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Ne-am propus sa cream o comunitate unde sa putem dezbate și sa invațam impreuna noțiuni, concepte și mecanisme…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara atrage atentia potentialilor investitori de a se informa temeinic asupra entitatii cu care doresc sa incheie contracte de intermediere, in cazul adoptarii deciziei de a efectua operatiuni cu instrumente financiare (in special cu cele complexe), respectiv de…

- Anul trecut, pe segmentul asigurarilor generale, valoarea primelor brute subscrise a ajuns la 9,28 miliarde lei, in crestere cu 6% fata de anul 2019. In acelasi timp, primele brute subscrise aferente asigurarilor de viata au scazut usor, cu 2%, ajungand pana la valoarea de 2,22 miliarde lei. ”Ponderea…

- Asociatia Investitorilor pe Piata de Capital (AIPC) cere Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) sa constate ca trei actionari ai Prebet Aiud actioneaza concertat in legatura cu societatea, conform unui comunicat al organizatiei, potrivit Agerpres. "Asociatia Investitorilor pe Piata de…

- ​Reclamata la DNA pentru ca ar proteja în controale asiguratorii RCA rau platnici, dar și cu un nou președinte numit în vara anului trecut, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aplicat în aceasta luna amenzi în valoare de 4,73 milioane de lei, catre membrii conducerii…

- Cele sapte fonduri de pensii private Pilon II, la care contribuie obligatoriu 7,6 milioane de salariati romani, au incheiat anul 2020 cu active totale de 75,14 mld. lei, record istoric, in crestere cu 13 mld. lei de la inceputul anului, relateaza ZF. Astfel, cele mai recente date publicate…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de peste 73,145 miliarde de lei, la 27 noiembrie 2020, in crestere cu 20% fata de nivelul existent la 30 noiembrie 2019, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare…