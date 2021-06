Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat in ședința de miercuri, 16 iunie, Prospectul pentru oferta publica inițiala de vanzare de acțiuni in vederea listarii acțiunilor One United Properties pe Piața Principala a Bursei de Valori București. Prospectul depus de One United Properties, unul…

- O companie de investiții controlata de Daniel Dines, fondatorul Uipath, a achiziționat 5% din acțiunile One United Properties, dezvoltator imobiliar fondat de Victor Capitanu și Andrei Diaconescu. „Romania a demonstrat de-a lungul anilor ca este un excelent hub de talente in diverse sectoare, iar potențialul…

- Dezvoltatorul imobiliar One United Properties se va lista in iunie 2021 pe Piața Principala a Bursei de Valori București, intenție aprobata in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din 19 aprilie. La BVB mai sunt listați dezvoltatori precum Impact sau Qualis Properties. Dezvoltatorul…

- Dezvoltatorul imobiliar One United Properties se va lista in iunie 2021 pe Piața Principala a Bursei de Valori București, intenție aprobata in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor de ieri, 19 aprilie. La BVB mai sunt listați dezvoltatori precum Impact sau Qualis Properties. Dezvoltatorul…

- Sustinem un demers prin care vrem sa introducem sistemul de retinere la sursa a taxelor pentru castigurile de capital, cu scopul de a creste semnificativ participarea populatiei la piata de capital, a declarat, marti, intr-o videoconferinta de specialitate, Adrian Tanase, director general al Bursei…

- Dezvoltatorul imobiliar One United Properties intenționeaza sa se listeze pe Piața Principala a Bursei de Valori București, intenție aprobata in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor de ieri, 19 aprilie. La BVB mai sunt listați dezvoltatori precum Impact sau Qualis Properties. Dezvoltatorul…

- Unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari de proiecte rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Bucuresti, One United Properties, intentioneaza sa se listeze pe Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), a anuntat compania, luni, intr-un comunicat transmis AGERPRES.…

- Compania One United Properties, dezvoltator imobiliar de proiecte rezidentiale, de birouri si mixte din Bucuresti, si-a anuntat intentia de a se lista pe Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti. ”Compania One United Properties, dezvoltator imobiliar de proiecte rezidentiale, de birouri…