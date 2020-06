ASF a aprobat majorarea capitalului social al Certinvest Pensii cu 1,5 milioane lei, la 8,73 milioane lei

Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative si-a majorat capitalul social cu 1,5 milioane de lei, pana la valoarea de 8,73 milioane de lei, potrivit autorizarii primite, miercuri, din partea Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Inainte de majorare, Certinvest Pensii avea un capital social de 7,23 milioane lei. Conform Autoritatii, in cadrul aceleiasi sedinte, a fost aprobata numirea lui Konstantas Stavros pentru un nou mandat in calitate de membru al Consiliului de Administratie (CA) si in functia de presedinte al CA la societatea Garanta Asigurari…