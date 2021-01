Stiri pe aceeasi tema

- Un procent de 57% din americani ar dori ca presedintele Donald Trump sa fie indepartat imediat din functie dupa ce liderul de la Casa Alba a incurajat protestul de miercuri care s-a transformat intr-o revolta in interiorul Capitoliului, soldata cu victime, potrivit unui sondaj Reuters / Ipsos.…

- Seful politiei Capitoliului, Steven Sund, a anuntat joi ca va demisiona incepand cu 16 ianuarie, conform unei scrisori citate de institutiile de presa americane, la o zi dupa ce sustinatorii presedintelui Donald Trump au atacat cladirea ce gazduieste Senatul si Camera Reprezentantilor, transmite…

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javar Zarif i-a cerut sambata presedintelui american Donald Trump sa nu "aspire" la un presupus plan israelian care ar urmari sa provoace un razboi prin atacarea fortelor americane desfasurate in Irak, relateaza Reuters. "Noi informatii provenind din Irak…

- Președintele in exercițiu al SUA, Donald Trump, a postat vineri pe Twitter un mesaj in care a anunțat ca vaccinul Moderna a fost aprobat și livrat imediat, deși FDA (Food and Drug Administration) nu a facut public niciun anunț public legat de acest lucru. Un comitet de experti din afara FDA s-au intalnit…

- Presedintele american Donald Trump a postat vineri pe Twitter ca vaccinul Moderna a fost aprobat si va fi livrat imediat, desi FDA (Food and Drug Administration) nu a facut inca niciun anunt public privind decizia sa, relateaza Reuters. Un comitet de experti din afara FDA s-au intalnit joi sa discute…

- Donald Trump anunta ca nici el si nici functionarii de rang inalt de la Casa Alba nu vor fi vaccinati impotriva Covid-19, in pofida faptului ca Statele Unite lanseaza luni o vasta campanie de vaccinare cu vaccinul aliantei Pfizer/BioNtech, dupa ce au depasit pragul de 300.000 de morti din cauza noului…

- Campania presedintelui american Donald Trump a lansat un sondaj in randul sustinatorilor acestuia pentru a le testa opinia despre postul Fox News, care a fost portavocea presedintelui republican in cei patru ani de mandat, insa la recentul scrutin prezidential nu l-a mai sustinut, motiv pentru care…

- YouTube, serviciul video al grupului Alphabet, a anuntat joi ca interzice continutul care are ca tinta persoane sau grupuri utilizand teorii ale conspiratiei precum QAnon sau pizzagate, care ”au fost folosite pentru a justifica violenta in lumea reala”, transmite Reuters. Compania a afirmat pe blog…