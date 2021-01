Stiri pe aceeasi tema

- Trei manifestanti pro-Trump care apar in fotografii ce au facut inconjurul lumii dupa intruziunea lor violenta asupra Capitoliului au fost arestati si inculpati, a anuntat sambata Departamentul Justitiei din SUA. Printre ei este și Jake Angeli devenit imaginea atacului de la Capitoliu, relateaza AFP,…

- Șamanul QAnon, devenit simbolul asaltului asupra Capitoliului pentru costumația de viking, a fost arestat. Numele adevarat al șamanului este Jacob Anthony Chansley, alis Jake Angeli, și a fost arestat pentru patrundere ilegala in Capitoliu, prin violența, și pentru comportament inadecvat. Jake Angeli…

- Jacob Anthony Chansley, alias Jake Angeli, un tânar în vârsta de 32 de ani din Arizona autointitulat “QAnon Shaman” si care a devenit celebru în social media dupa asaltul de la Capitoliu, a fost arestat, informeaza News.ro citând presa americana.Jake…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a calificat drept „ingrozitoare si revoltatoare” incidentele de la Washington, unde sute de manifestanti pro-Trump au reusit sa patrunda in sediul Congresului SUA pentru a bloca procedura de certificare a rezultatelor alegerilor prezidentiale din…

- Ceea ce s-a intamplat ieri (miercuri, n.red.) la Washington este in egala masura ingrozitor si revoltator, a reactionat presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a doua zi dupa ce sute de manifestanti pro-Trump au reusit sa patrunda in sediul Congresului SUA pentru a bloca procedura de…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a reacționat dupa evenimentele șocante din SUA și a spus ca protestatarii din SUA, susținatori ai lui Trump, au luat cu asalt sediul Congresului din Washington fiindca președintele in exercițiu nu și-a recunoscut infrangerea in fața adversarului sau, Joe Biden, la alegerile…

- Polonia are incredere in puterea democratiei americane, a declarat joi presedintele Andrzej Duda, a doua zi dupa ce manifestanti pro-Trump au invadat cladirea Capitoliului din Washington, intrerupand o sesiune comuna a Congresului consacrata certificarii victoriei lui Joe Biden in alegerile prezidentiale…

- Simpatizantii pro-Trump au trecut mai multe baricade miercuri la pranz si au intrat in cladirea Congresului pentru a bloca confirmarea victoriei lui Biden. Dupa cateva ore de la asalt, cladirea Capitoliul a fost securizata. In Washington D.C a fost decretata stare de asediu si s-a restrans circulatia…