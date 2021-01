Stiri pe aceeasi tema

- Mii de membri ai Garzii Nationale vor fi desfasurati la Washington DC, pentru urmatoarele 30 de zile, perioada care va acoperi ceremonia de inaugurare a Joe Biden, dupa ce sute de manifestanti pro-Trump au reusit sa patrunda miercuri in sediul Congresului SUA.

- Presedintele ales al SUA Joe Biden a declarat joi ca este convins ca manifestanti antirasisti ar fi fost tratati ''foarte diferit'' in comparatie cu modul in care au fost tratati sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump care au provocat haos la Washington, relateaza…

- Polonia are incredere in puterea democratiei americane, a declarat joi presedintele Andrzej Duda, a doua zi dupa ce manifestanti pro-Trump au invadat cladirea Capitoliului din Washington, intrerupand o sesiune comuna a Congresului consacrata certificarii victoriei lui Joe Biden in alegerile prezidentiale…

- Congresul a confirmat victoria președintelui ales, Joe Biden, asupra președintelui Trump. Senatul și Camera Reprezentanților au respins obiecțiile de a arunca voturile electorale din Georgia și Pennsylvania pentru Biden. Republicanii s-au opus și voturilor electorale din Arizona, Nevada și Michigan,…

- Senatorul republican Mitt Romney a afirmat miercuri seara ca atacul împotriva Capitoliului a fost o "insurectie" si a pledat pe lânga colegii sai republicani sa îsi abandoneze obiectiile contra voturilor colegiului electoral si sa îi informeze pe alegatorii lor despre…

- Congresul Statelor Unite a inceput, miercuri, procesul de validare al rezultatului alegerilor prezidențiale. Susținatori ai lui Donald Trump au intrat in cladirea Capitoliului in timp ce acolo trebuia sa se desfașoare ședința pentru certificarea victoriei lui Joe Biden. In mai multe clipuri video se…

- Andrei Crețu, un roman care lucreaza in domeniul financiar in New York, a filmat imaginile pentru Libertatea.Mai multe organizații media din Statele Unite ale Americii au anunțat ca Joe Biden este noul președinte al SUA, dupa ce a caștigat statul Pennsylvania.La scurt timp dupa anunț, pe strazile din…