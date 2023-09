Stiri pe aceeasi tema

- ASA Cons Romania, membra a grupului Consolis – lider European in domeniul construcții – specializata in proiectarea, producerea și asamblarea structurilor prefabricate din beton pentru proiecte de construcții nerezidențiale și rezidențiale lanseaza procesul de selecție și recrutare pentru urmatoarea…

- Federația Romana de Fotbal a informat in mod oficial ca a inștiințat forul european cu privire la faptul ca Gigi Becali a declarat zilele trecute ca a pariat 20.000 de euro pe meciul Nordsjaelland - FCSB, disputat sub egida UEFA, in turul 3 din Conference League. Forul prezidat de Razvan Burleanu nu…

- Traficul din Cluj poate fi foarte stresant și frustrant pentru șoferi, dovada fiind scandalul din 25 iulie, de la intersecția strazilor Siretului cu Aurel Vlaicu. Doi barbați, de 35 și 36 de ani, ar fi coborat dintr-o mașina și au intrat in autoturismul altui barbat, pe care l-ar fi agresat fizic. Ulterior,…

- Polițiștii au depistat nu mai puțin de 57 de tineri, care intenționau sa intre la festivalul Electric Castle care are loc la Bonțida, in județul Cluj și care aveau asupra lor diverse substanțe interzise (droguri). ”In ceea ce priveste prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri, prin masurile…

- In urma cu 20 de minute pompierii au fost informați despre producerea unui accident rutier la Tureni In zona au loc frecvente evenimente rutiere de acest fel, viteza excesiva neadaptata la condițiile de drum fiind una dintre cauze. La fața locului se deplaseaza echipajele de intervenție. Revenim cu…

- USR a reușit sa convinga Consiliul Local sa ofere spații artizanilor locali la targurile la Craciun din Cluj. Data fiind experiența targurilor de Craciun anterioare și oportunitatea oferita de aprobarea in Consiliul Local a contractului de concesiune pentru acestea, USR a venit cu doua amendamente.…

- In urma cu aproximativ o saptamana și jumatate, președintele USR Turda, Ciprian Rigman, a sesizat intr-un materiale video situația de pe strada Bogata. La acel moment, Ciprian Rigman spunea ca USR Turda va sesiza lucrarile la Inspectoratul de Stat in Construcții, ceea ce a și facut. Acum, USR Turda…

- Compania turdeana ASA Cons Romania SRL, specializata in realizarea și montajul materialelor prefabricate pentru construcții de anvergura, a inceput anul 2023 cu o mulțime de lșucrari in derulare, dupa ce in anul precedent a inregistrat o cifra de afaceri record. ”Am finalizat cu succes montajul structurii…