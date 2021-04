Stiri pe aceeasi tema

- Teodora Becali a demonstrat, inca o data, ca este o femeie frumoasa și de casa. Imaginile surprinse de cei mai tari paparazi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, o arata pe fiica latifundiarului din Pipera in toata splendoarea ei, laudandu-se, dupa naștere, cu un…

- Irina Loghin continua sa iși surprinda fanii, chiar și la ani buni de la alnsarea ei in industria muzicala! Interpreta preferata a romanilor a apelat la o schimbare radicala de look, spre surprinderea tuturor celor care au recunoscut-o. Artista noastra nu s-a mai afișat astfel, iar imaginile sunt de-a…

- O femeie a fost surprinsa in timp ce transporta cadavrul unui barbat intr-un tomberon. Acesta ar fi fost ucis chiar de fiica acesteia, cu un topor. Cadavrul ar fi urmat sa fie dus intr-o padure din apropierea locului tragediei. O femeie a fost surprinsa in timp ce transporta cadavrul unui barbat, in…

- O femeie a fost surprinsa in timp ce cara cadavrul unui barbat intr-un tomberon, dupa o sesizare facuta la 112. Primele informații in acest caz arata ca barbatul ar fi fost ucis de concubina lui, care l-a lovit cu un topor. Mama agresoarei s-a oferit sa o ajute și sa scape de cadavru, fiind vazuta de…

- O femeie din Targu Mureș a fost surprinsa in timp ce cara cadavrul unui barbat intr-un tomberon. Ea a fost vazuta de un trecator, care a sesizat politia la numarul de urgenta 112, scrie digi24 . Primele informații in acest caz arata ca barbatul ar fi fost ucis de concubina lui, care l-a lovit cu un…

- O femeie a fost surprinsa in timp ce transporta cadavrul unui barbat, in varsta de 55 de ani, cu un tomberon. Din primele verificari, s-a stabilit ca barbatul, in timp ce se afla la domiciliul concubinei, a fost lovit cu toporul in zona capului de catre aceasta. Ulterior, a decedat.Potrivit primelor…

- Pe Claudia Naboiu nimic nu o ține departe de saloanele de infrumusețare, nici macar sarcina avansata. Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe fiica lui Victor Pițurca intr-un moment de relaxare, in unul din mall-urile din Capitala.