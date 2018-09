Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit proiectului cei 500 de lei vor fi acordati unei persoane pentru o perioada de cel mult sase luni, incepand cu data concedierii. Cei care solicita acest ajutor trebuie sa aiba o vechime in munca de minim sase luni. Pentru aceasta suma nu vor fi platite impozite și contribuții sociale.…

- „In aceasta perioada din an in care granițele țarii au fost asaltate de romanii aflați in diaspora, veniți acasa pe perioada concediului si primiți de bastoanele jandarmeriei, nu se poate sa nu ne gandim cu ingrijorare la fenomenul migrației cu care ne confruntam, un sfert din populația Romaniei traieste…

- Numarul de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania a fost suplimentat cu 8.000, dintre care 4.000 permanenti si 4.000 detasati, se arata intr-un comunicat de presa al Guvernului, transmis joi AGERPRES. "Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, suplimentarea cu 8.000 a contingentului…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1130 de locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Post-ul Dambovițenii care vor sa plece la munca in Spațiul European pot opta pentru cele 1130 de posturi oferite prin Rețeau Eures apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Nu este usor sa conduci o companie intr-un climat economic instabil, dar este si mai greu atunci cand nu gasesti nici macar suficienti angajati. In ultima perioada, auzim afirmatii potrivit carora somajul a scazut in Romania, insa trebuie sa avem in...

- Guvernul recunoaste ca se adanceste criza fortei de munca si spune ca lucratorii extracomunitari ne vor ajuta sa o deblocam. El vrea sa suplimenteze cu 5.200 numarul maxim al strainilor din afara Uniunii Europene si Spatiului Economic European, care pot fi adusi la munca anul acesta in tara noastra.…

- Guvernul vrea sa suplimenteze cu 5.200 numarul maxim al strainilor din afara Uniunii Europene si Spatiului Economic European, care pot fi adusi la munca in tara noastra, in 2018. La sfarsitul anului trecut, Guvernul a decis ca piata muncii are nevoie in 2018 de cel mult 7.000 de noi lucratori din spatiul…

- Mai mult de 4 din 5 angajatori au dificultati in ocuparea joburilor vacante in Romania si Japonia, fapt care plaseaza cele doua tari in fruntea clasamentului mondial al deficitului de talente, arata un studiu publicat miercuri de Manpower. Meseriasii, inginerii si soferii sunt cel mai greu de gasit.