- Cand vine vorba despre destinații de vacanța nu foarte indepartate de Romania, Ungaria este fara doar și poate una dintre țarile preferate de catre turiștii romani. De altfel, potrivit datelor publicate de Organizatia Mondiala a Turismului, in jur de 50% dintre romanii care isi petrec vacantele in afara…

- Un cititor a trimis ziarului o filmare in care se vede o coada de mașini care așteapta sa treaca noul pod, descris de președintele Iohannis drept „cea mai ampla construcție ridicata in Romania in ultimele 3 decenii”. Aglomerație pe DN22 din județul Tulcea catre noul pod suspendat peste Dunare, inaugurat…

- Europarlamentarul Mihai Tudose, unul dintre autorii morali și inițiatorul construirii podului de la Braila a facut glume la deschiderea oficiala. Am sa va cer ingaduinta ca astazi, aici, sa nu fiu nici fost prim-ministru sau ministru, nici europarlamentar, ci am sa va vorbesc ca brailean. Dupa anii…

- Golden Gate-ul Romaniei, podul de la Braila, inaugurat in prezența lui Iohannis. Șoferii vor putea circula incepand cu ora 13:00 Podul suspendat de la Braila, al treilea ca marime din Europa si cea mai mare investitie de infrastructura din ultimii 30 de ani, a fost inaugurat, joi, in prezenta presedintelui…

- ”Avem astazi sansa sa pasim pe cel mai mare pod suspendat din Romania si al treilea din Europa. Este cel mai complex si mai important proiect romanesc de infrastructura de dupa 1989. S-au investit aici multe resurse, s-a muncit mult si iata ca a iesit un lucru trainic”, a afirmat Ciuca, la inaurarea…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a confirmat vineri, 23 iunie, data la care se va da in circulație podul suspendat peste Dunare de la Braila.„In 6 iulie vom putea sa dam in circulatie pe varianta Macin, am fost si pana acolo, lucrarile sunt in proportie de aproximativ suta la suta finalizate,…

- Peste 8 lei un metru cub. Este pretul pe care locuitorii din Galati si Braila trebuie sa il plateasca pentru apa potabila, desi ambele orase se afla pe malul Dunarii. Este cel mai mare pret din tara, aproape dublu fata de cel din orase precum Arad, Giurgiu sau Alba Iulia.