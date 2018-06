Stiri pe aceeasi tema

- Zilele astea, Iași este capitala distracției nebune! Gasești la Afterhills 10 scene pregatite pentru toate tipurile de muzica: pop, rock, alternativ, EDM, trance, trip-hop, hip hop, disco, funk, bossa nova, drum ’n’ bass și dubstep, reggae, ambiental, chillout și psy trance. In plus, sunt acrobați,…

- Gogol au sosit, ceru-i albastru, festivalul a pornit, te-așteptam la fiasco! “All your sanity and wits, they will all vanish”, zice cantecul. Azi e ziua in care vei purta mov pentru noi și Gogol Bordello. 1000mods te vor imbarca intr-o calatorie metal de povestit la nepoți, in timp ce Robin and The…

- Caz infiorator petrecut azi noapte la Viseu de Sus. O politista de frontiera si un student la Academia de Politie au fost batuti de un individ proaspat eliberat din Penitenciar! Motivul nu este inca foarte clar. Cert este faptul ca studentul la Academia de Politie facuse practica tocmai la puscaria…

- Un autocar in care se afla aproximativ 40 de pasageri a fost implicat, duminica dimineata, intr-un accident pe Drumul National 1, in judetul Sibiu. O masina care a fost pierduta de sub control a patruns pe contrasens si a lovit autocarul. O persoana din autoturism este incarcerata, iar cel putin…

- Disperare printre locuitorii comunei Colți, dupa ce un urs infometat a patruns intr-o gospodarie din localitate și a mancat un porc. Salbaticiunea s-a retras in intunericul padurii, lasand in urma doar ramașițele animalului. Ursul care a terorizat satul anul trecut a revenit dupa hibernare nu se sfiește…

- Iata care sunt cateva dintre evenimentele de neratat din Bucuresti, din saptamana 26 martie – 1 aprilie 2018 – sfarsitul lui martie vine cu o multime de concerte si piese de teatru, opera si vernisaje. Care sunt cele mai sonore evenimente ale saptamanii Luni 26 martie „Cafeneaua“ se joaca la Teatrul…

- Marea cantareața Marina Voica le-a transmis un sfat femeilor, explicandu-se sa faca diferența intre un barbat care le dorește pentru o noapte și unul care le vrea pentru totdeauna. Marina Voica, care la 81 de ani este intr-o forma fizica de invidiat , este una dintre cantarețele generației de aur, care…

- Robert Cimpoieru in varsta de 22 de ani din Rovinari și-a pierdut viața in accidentul de azi-noapte. Tanarul se afla pe locul pasagerului iar prietenul sau, conducatoeul auto, se afla in stare grava la spital. ”Un conducator auto, de 20 ani, in timp ce conducea un Fiat, pe DN 66 Tg Jiu – Rovinari, nu…