Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul lunii martie, Fiat a publicat primele imagini și informații despre versiunea electrica a lui 500 cabrio, iar la vremea respectiva a oferit o versiune de lansare La Prima in sistem de pre-comanda. Comenzile pentru noul 500 electric cabrio au inceput oficial in 4 iulie, la implinirea a exact…

- Scenariile de dezvoltare analizate estimeaza tranzitia Romaniei catre electromobilitate in perioada 2030-2050. Aceasta va depinde de evolutia pietei la nivel national si european si sustinerea investitiilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii publice de reincarcare. In perspectiva tranzitiei…

- Constructorul auto american Ford Motor Co intentioneaza sa controleze o cota semnificativa pe piata autovehiculelor comerciale electrice gratie unor produse precum noul E-Transit cargo van, in ideea de a ajunge la acelasi nivel cu cel pe care il detine pe piata autovehiculelor comerciale propulsate…

- Un grup de parlamentari vrea ca vehiculele electrificate sa beneficieze de placuțe de inmatriculare distincte. Potrivit unui proiect inregistrat la Senat, placuțele de inmatriculare vor avea un fond reflectorizant vernil, cu litere și cifre in relief de culoare verde pentru mașinile electrice și de…

- In Europa au fost vandute 711.000 de vehicule electrice și hibride in trimestrul al treilea, cu 128% mai mult decat in aceeași perioada din 2019. Cele mai mari vanzari s-au inregistrat la vehiculele hibride, 386.000 unitați (+97%), urmate de cele electrice (BEV), 179.000 unitați (+121%), și cele hibrid…

- Piata automobilelor electrice si hibride a explodat in acest an in Uniunea Europeana, gratie stimulentelor guvernamentale, insa Romania se situeaza printre statele cu cea mai mica crestere a vanzarilor de automobile cu emisii zero sau reduse, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor…

- ACEA: Romania, pe ultimele locuri in UE la creșterea vanzarilor de mașini electrice și hibride Piata automobilelor electrice si hibride a explodat in acest an in Uniunea Europeana, gratie stimulentelor guvernamentalearata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).…

- Piata automobilelor electrice si hibride a explodat in acest an in Uniunea Europeana, gratie stimulentelor guvernamentale, insa Romania se situeaza printre statele cu cea mai mica crestere a vanzarilor de automobile cu emisii zero sau reduse, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni…