Artur Gumeniuc pleacă din funcția de vicedirector SIS - detalii CHIȘINAU, 17 dec - Sputnik. Artur Gumeniuc a fost eliberat din funcția de director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova. Decretul șefului statului va fi publicat in ediția de vineri a Monitorului Oficial. ”Potrivit documentului, in temeiul art. 13 alin. (4) din Legea privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, președintele Republicii Moldova decreteaza: Artur Gumeniuc se elibereaza din funcția de director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova”. ”Potrivit documentului, in temeiul art. 13 alin. (4) dinprivind Serviciul de Informații șial Republicii Moldova, președintele Republicii Moldova decreteaza: Artur Gumeniuc se elibereaza din funcția de director adjunct al Serviciului de Informații șial Republicii Moldova”. © Sputnik / Rodion ProcaCine trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 8 dec - Sputnik. Președintele in exercițiu, Igor Dodon, a promulgat legea prin care SIS trece in subordinea Parlamentului. Insa aceasta nu va intra in vigoare pana cand Curtea Constituționala se va pronunța asupra constituționalitații acesteia. Luni, magistrații Curții Constituționale,…

- CHIȘINAU, 4 dec - Sputnik. Rusia nu intervine in procesele politice din Moldova, aceasta este o problema interna a acestei țari, a declarat secretarul de presa al președintelui rus Dmitri Peskov. Parlamentul Moldovei a aprobat joi retragerea din subordinea președintelui a Serviciului de Informații…

- CHIȘINAU, 21 nov - Sputnik. Legea care transforma in ilegalitate distribuirea de imagini cu polițiști prin care aceștia pot fi identificați este criticata ca punand in pericol libertatea presei, arata Sputnik. Pe Esplanada Drepturilor Omului din Paris, contestatarii au protestat astazi impotriva…

- CHIȘINAU, 9 nov - Sputnik. Președintele rus Vladimir Putin a semnat legea, elaborata in contextul amendamentelor operate la constituția Rusiei, cu privire la noua procedura de numire a șefilor Serviciului Federal de Securitate (FSB) și Serviciului de Informații Externe (SVR). informeaza RIA Novosti.…

- CHIȘINAU, 6 nov - Sputnik. Președintele rus Vladimir Putin a semnat o lege constituționala federala care prevede o noua procedura de formare a Guvernului, in conformitate cu noile amendamente la Constituție. Documentul a fost publicat pe portalul oficial de internet al actelor juridice. © Sputnik…

- Ziua Unitații Naționale a fost stabilita in Rusia prin legea federala „Cu privire la modificarile articolului 1 din Legea federala „Cu privire la Zilele Gloriei Militare (Zilele Victoriei) in Rusia” din 29 decembrie 2004 (dupa ce au fost operate modificarile la 21 iulie 2005, legea a devenit cunoscuta…

- In acest an, Organizația Națiunilor Unite a implinit 75 de ani. Statele membre au decis ca este nevoie de o schimbare. Lumea s-a schimbat, structura s-a invechit.Este unul dintre acele cazuri cand schimbarile nu sunt intotdeauna spre bine. Spre exemplu, Vladimir Putin a propus sa fie pastrat…