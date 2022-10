Stiri pe aceeasi tema

- Haitienii i-au adus duminica un omagiu cantarețului Mikaben, care a murit in timpul unui concert la Paris, scrie The Guardian . Artistul in varsta de 41 de ani, al carui nume real este Michael Benjamin, a suferit un presupus atac de cord sau un stop cardiac in timpul unui spectacol care a avut loc sambata,…

- Frații Alfred și George Degiorgio au fost condamnați vineri la cate 40 de ani de inchisoare fiecare, dupa ce au recunoscut ca au ucis-o pe jurnalista anticorupție malteza Daphne Caruana Galizia, intr-o rasturnare de situație uimitoare in prima zi a procesului lor, relateaza Reuters și The Guardian .…

- Autoritațile din Beijing au eliminat mai multe bannere instalate in capitala chineza, intr-un gest rar de protest la adresa președintelui Xi Jinping care vine chiar inainte de congresul Partidului Comunist unde Xi este așteptat sa incalce tradiția și sa obțina un al treilea mandat de președinte, relateaza…

- Un meci de fotbal a avut un deznodamant tragic, sambata, in Indonezia, unde peste 170 de persoane si-au pierdut viata, inclusiv doi politisti. Spiritele s-au incins spre finalul meciului, cand echipa Persebaya Surabaya a inscris golul castigator in partida cu echipa rivala Arema FC de pe stadionul Kanjuruhan…

- Autoritațile ucrainene au gasit un loc de inmormantare in masa a peste 440 de cadavre in orașul Izium, din est, care a fost recucerit de curand de forțele ucrainene, a declarat un șef al poliției regionale, informeaza The Guardian.Serhiy Bolvinov, investigatorul șef al poliției pentru regiunea Harkov,…

- Șase persoane au murit in timpul escaladarii vulcanului Klyuchevskaya Sopka din Extremul Orient al Rusiei și se crede ca alte șase persoane sunt blocate, dupa ce vanturile puternice au forțat autoritațile sa abandoneze o incercare de salvare. Grupul de 12 persoane, din care faceau parte și doi ghizi,…

- Riderul de mountain bike Rab Wardell a murit, marți, la varsta de 37 de ani, la doar cateva zile dupa ce a concurat și a caștigat Campionatul scoțian de MTB XC, informeaza The Guardian . Federația scoțiana de ciclism a confirmat marți seara ca Wardell a murit in somn. Ciclistul a aparut luni seara la…

- Primarul Luigi Brugnaro a anunțat ca este in cautarea celor „doi idioți aroganți” care au fost filmați navigand de-a lungul Grand Canal pe placi de surf motorizate și a adaugat ca ofera o cina drept recompensa celor care ii identifica, potrivit The Guardian . Tinerii au fost filmați facand slalom printre…