Artista Elena Bria organizează o expoziție în realitatea virtuală Un numar de 23 de lucrari ale artistei plastice basarabene Elena Bria, a carei expozitie „Pursuit of Beauty“ a fost deschisa pana pe 27 iunie la Arbor.art.room (str. Transilvaniei, nr. 11), se regasesc incepand de marti si in expozitia VR (virtual reality) de pe platforma TheOpen-Art.com, fiind a 11-a expozitie in „realitate virtuala“ gazduita aici, arata News.ro. In cele 30 de zile de vizitare, expozitia Elenei Bria s-a bucurat de un numar record de vizitatori, iar prin intermediul expozitiei VR si mai multi iubitori de arta vor afla de creatia acestei artiste, considerata de specialisti… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

