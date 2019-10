Stiri pe aceeasi tema

- Artista columbiana Doris Salcedo a devenit joi prima castigatoare a Nomura Art Award, un premiu aflat la editia sa inaugurala si care ofera un cec in valoare de 1 milion de dolari unui artist vizual influent, informeaza DPA.

- Simona Halep a ales o rochie albastra cu negru, care ii lasa un picior liber. Elina Svitolina fost singura sportiva care a venit in pantaloni. Cel mai probabil din superstiție, pentru ca anul trecut a facut la fel și a cucerit titlul la Singapore. Se face NUNTA ANULUI! Ce conditie i-a pus…

- Aproximativ 14% din productia mondiala de alimente, echivalentul a aproximativ 400 miliarde dolari, este pierduta intre recoltare si comercializare, iar Asia Centrala si de Sud, America de Nord si Europa sunt responsabile pentru cea mai mare parte a pierderilor, arata un raport al

- O familie care se afla in vacanța in Carolina de Sud a descoperit, in timp ce se plimba pe plaja, 20 de pachete cu cocaina in valoare de aproximativ 600.000 de dolari. Un barbat și familia lui mergeau pe plaja din Insula Fripp, o destinație turistica populara situata in apropierea graniței cu Georgia,…

- ​Bird, un startup american de mobilitate urbana cu trotinete și scutere electrice de închiriat, a obținut vineri o finanțare de 275 de milioane de dolari, la o valoare a firmei estimata la 2,5 miliarde de dolari. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro.....

- Procurorii americani au afirmat ca traficantul mexican de droguri „El Chapo” Guzman i-a dat 1 milioan de dolari fratelui presedintelui statului Honduras, mita care trebuia sa ajunga la liderul tarii.

- "Sunt devastat de distrugerile provocate de uragan in Bahamas", a spus Jordan, care detine o proprietate in arhipelagul din Caraibe. Uraganul Dorian s-a soldat cu cel putin 45 de mortiin Bahamas, iar numerosi locuitori raman dati disparuti, potrivit unui bilant provizoriu actualizat, anuntat de politia…

- Platforma Uber a anuntat, marti, ca deschide, in Bucuresti, cel mai mare centru de asistenta pentru soferi si curieri din Europa Centrala si de Est, in urma unei investitii de un sfert de milion de dolari. Noul spaţiu are 320 de metri pătraţi, va găzdui o echipă de 11 experţi…