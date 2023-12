Stiri pe aceeasi tema

- LUPTA PENTRU VIATA! …Povestea Mariei este una profund emotionanta, ilustrand lupta unei familii pentru a-si sprijini copilul in fata unor provocari medicale deosebite. Nascuta cu splina bifida, o problema congenitala grava, viata Mariei a fost un sir continuu de interventii chirurgicale si tratamente,…

- In emisiunea care a avut loc in ediția de seara trecuta la emisiunea America Express, Catalin Țociu a avut parte de momente mai puțin placute, asta dupa ce o raceala dura s-a napustit asupra lui in timpul competiției. Concurentul s-a confruntat cu probleme de sanatate, motiv pentru care a avut nevoie…

- Rafael Nadal, 37 de ani impliniți pe 3 iunie, și Enrique Ayala, peste 90 de ani, au aceeași pasiune, tenisul. Caștigatorul a 22 de titluri de Grand Slam a avut un gest frumos fața de compatriotul sau, trecut printr-o suferința grava Rafael Nadal se pregatește de o revenire mult așteptata pe terenurile…

- O vacanța cu prietenele s-a lasat cu urmari destul de urate pentru Iasmina Halas. Blondina s-a confrunat cu grave probleme de sanatate și a fost nevoita sa stea la pat. Ce a pațit și cum s-a intamplat totul.

- Prezentatoarea emisiunii ”I Like IT” de la Pro TV a trecut prin clipe de groaza. Aceasta a ajuns de urgența la spital acolo unde a fost supusa la cinci intervenții chirurgicale in numai trei ore. Iulia Ionescu suferea de rinita alergica care i-a adus mai multe probleme grave de sanatate. grave probleme…

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, ar fi fost internat de urgența intr-un spital din strainatate din cauza unor probleme grave de sanatate, potrivit surselor din domeniul medical. Liviu Dragnea, fostul șef al PSD, are probleme mari de sanatate și a fost internat de urgența intr-un spital din strainatate.…

- Poliția Capitalei a deschis un dosar, dupa ce parinții unor fetițe gemene au depus o plangere pentru ca una dintre fetițele lor a fost lasata sa zaca pe podea timp de 2 ore de catre educatoare. Parinții au dus-o pe micuța la spital, acolo unde s-a constatat ca avea insuficiența respiratorie, iar cand…

- Constantin Zamfirescu se numara printre actorii care și-au caștigat un loc aparte in inimile romanilor. Artistul, care a devenit celebru ca Gogoașa de la „Trasniți in NATO”, s-a luptat cu probleme grave de sanatate. Din ce iși caștiga acum existența, a fost nevoit sa gaseasca o sursa suplimentara de…