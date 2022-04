Stiri pe aceeasi tema

- Vernisajul expozitiei care reprezinta Romania la cea de-a 59-a editie a Bienalei de Arta de la Venetia, „Tu esti un alt eu - O catedrala a corpului”, al artistei si regizoarei Adina Pintilie, a avut loc joi la Giardini della Biennale, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Bienala de la Venetia, amanata cu un an din cauza pandemiei de coronavirus, va fi marcata in 2022 de razboiul declansat de Rusia in Ucraina, a declarat curatoarea evenimentului, Cecilia Alemani, citata de DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Actorii Mariana Mihut si Victor Rebengiuc vor fi laureati pentru intreaga cariera la cea de-a XVI-a editie a Premiilor Gopo, informeaza organizatorii evenimentului intr-un comunicat transmis, marti, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o informare de vreme rece, valabila la nivelul intregii tari pana joi dimineata, respectiv un Cod galben de intensificari ale vantului, ce vizeaza zece judete, pe parcursul zilei de miercuri, relateaza Agerpres. Fii la curent cu…

- Artistul plastic sucevean Paula Salar va fi prezenta cu creatii ale sale in acest an la expozitia internationala ce reuneste artisti din mai multe tari si lucrarile lor, in perioada Bienalei de la Venezia, ce se desfasoara in luna mai, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a postat un mesaj pe Facebook, in care aduce un omagiu femeilor din intreaga lume, cu ocazia zilei de 8 martie, si le numeste Supereroine, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Proiectul privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie a facut obiectul a trei avize ale Comisiei de la Venetia, iar un al patrulea ar insemna tergiversare, a declarat, luni, liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, la dezbaterile privind acest act normativ. Fii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a salutat miercuri discutiile "constructive" pe care le-a avut cu omologul sau brazilian Jair Bolsonaro, in cadrul primei vizite oficiale a acestuia la Moscova, in plina criza intre Rusia si Occident in privinta Ucrainei, relateaza AFP. Fii la curent cu cele…