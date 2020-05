Stiri pe aceeasi tema

- Detalii importante scoase la iveala de cercetarile arheologice desfașurate in zona localitații Dudeștii Vechi, aproape de granița cu Serbia. Au fost scoase la lumina locuințe, morminte, vase și gropi de provizii din epoca bronzului, in situl arheologic de la Ciocohat. Descoperirile mai arata ca in zona…

- Topirea unui ghețar in Norvegia a ajutat arheologii la gasirea unor artefacte antice lasate pe marginea drumului cu mai mult de 1000 de ani in urma. Potrivit Daily Mail, o echipa de cercetatori a descoperit pe defileul ghețarului Landbrin dintr-o regiune montana a Norvegiei artefacte pastrate perfect,…

- Pe 26 februarie, cand in Norvegia s-a inregistrat primul caz de infecție cu noul coronavirus, autoritațile au decis testarea in masa a populației, noteaza The Telegraph. Azi, statul nordic are 5.759 de bolnavi și numai 71 de decese. Prin comparație, in Romania s-au inregistrat 157 de decese, deși sunt…

- Țara europeana in care fiecare cetațean deține peste 200.000 de dolari anunța pierderi masive din cauza crizei COVID-19. Cu cat ascazut fondul suveran al statului Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare fond de acest fel din lume, a inregistrat pierderi de 1.170 de miliarde de coroane…

- Exercitiul Cold Response 2020, la care urmau sa ia parte peste 15.000 de militari ai NATO in nordul Norvegiei, aproape de granita cu Rusia, a fost anulat din cauza epidemiei cu noul coronavirus Covid-19, au anuntat miercuri autoritatile norvegiene citate de AFP, Reuters si dpa."Dorim sa mentinem…

- Exercitiul Cold Response 2020, la care urmau sa ia parte peste 15.000 de militari ai NATO in nordul Norvegiei, aproape de granita cu Rusia, a fost anulat din cauza epidemiei cu noul coronavirus Covid-19, au anuntat miercuri autoritatile norvegiene citate de AFP, Reuters si dpa. "Dorim sa mentinem capacitatile…

- Romania și-a aflat adversarele din UEFA Nations League in aceasta seara. Pe langa Irlanda de Nord și Austria, tricolorii vor da piept din nou cu Norvegia, fosta adversara din preliminariile pentru EURO 2020. Dupa ce au scos un egal in minutele de prelungire din tur (scor 2-2), nici pe Arena Naționala,…

- Jucatoarele de la naționala de handbal trag tare la antrenamente pentru visul olimpic. Tricolorele se afla intr-un stagiu de pregatire la Valcea și pun la cale strategia pentru meciul contra Norvegiei.Naționala feminina de handbal profita de fiecare zi de pregatire pentru visul de a ajunge…