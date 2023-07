Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național de Arta Timișoara și Centrul de Arta și Tehnologie Ars Electronica din Linz gazduiesc simultan, in perioada 23 Iulie – 17 Septembrie 2023, instalația I, HUMAN in cadrul BAROQUE RELOADED by MNArT, un proiect multianual ce face parte din Bid

- Este al doilea an consecutiv cand Primaria Timișoara finanțeaza masiv evenimentele și marșul comunitații LGBTQ+. Timișoara este Capitala Culturala Europeana, banii sunt la primarie, astfel ca marșul Pride TM nu a putut lipsi de pe agenda Capitalei Culturale Europene, alaturi de Taraful de Caliu și alte…

- „Destine Dunarene” este un spectacol pregatit de teatrul german timișorean in cadrul programului oficial Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii, caci, dupa spusele lui Andrzej Stasiuk, „Dunarea leaga centrul de margine, motiv pentru care este cel mai european dintre toate fluviile – și cea mai…

- Asociația Entuziart lanseaza o noua serie de activitați inovatoare dedicate terapiilor corporale și expresiv-creative, in zona Banatului, in perioada 3 – 7 iulie 2023. In cadrul proiectului “Speechless – intervenții artistice nonverbale interdisciplinare” se vor desfașura in Timișoara activitați finanțate…

- Continuand seria premierelor la MNArT in anul ECoC 2023, Muzeul National de Arta Timișoara aduce inca o noutate in lumea muzeala nationala, prin introducerea unor elemente digitale care schimba intreaga experiența de vizionare a unei expoziții, augmentand percepția sinestezica. Expoziția dedicata Culturii…

- Muzeul Național al Banatului verniseaza in mansarda B2 a bastionului Theresia vineri, 12 mai, incepand cu ora 18:00, expoziția „Patrimoniul sub reflectoare Timișoara – Lumi paralele”, o expoziție inovativa și interactiva, parte a programului cultural Timișoara 2023 Capitala Europeana a Culturii, realizata…