Arta contemporană în 2021 ⎥ 5 artiști de reținut și de urmărit Arta a fost dintotdeauna o invitație la evadare din cotidian și reflecție. Probabil ca acum, mai mult ca niciodata, ea iși gasește locul in viețile oamenilor asaltați de frici, incertitudini și dezastre iminente, fiind un balsam, deopotriva, pentru suflet și minte. Datorita demersului lor aproape terapeutic, artiștii contemporani merita tot...

