Arșiță în Europa: "Cerberus"se retrage, "Charon" înaintează Un nou anticiclon inlocuiește valul de caldura din Europa, care ar putea aduce temperaturi record - pina la 48 de grade C in Sardinia. Valul de caldura, numit de meteorologi "Cerberus", se retrage din Europa, dar se apropie un nou anticiclon cu un nume la fel de graitor - "Charon" și poate aduce temperaturi record. Locuitorii din Sardinia sint alarmați de prognozele de +48 °C, care este doar un Citeste articolul mai departe pe noi.md…

