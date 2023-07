Vara aceasta Arsenium și Tymma aduc in playlisturi „Bella Hadid (Come to Madrid)”, un single fresh, cu beat-uri dance ce iți va ramane intiparit in minte de la primul play. Cu muzica și versurile compuse de catre Arsenium și Timofei Crudu (Tymma), „Bella Hadid (Come to Madrid)” vine cu un refren super catchy și un videoclip filmat pe strazile renumite ale Madridului, unde farmecul și energia orașului nu pot lipsi. Membru fondator al proiectului de succes mondial O-Zone, Arsenium a cucerit lumea alaturi de Dan Balan și Radu Sirbu, cu hituri precum „Dragostea din tei”, „Despre tine” și „De ce plang…