- La sfarșitul saptamanii in care au fost trimiși in judecata, frații Tate așteapta pronunțarea Tribunalului București vineri, 23 iunie, in dosarul in care contesta masura preventiva.Andrew și Tristan Tate, precum și complicele lor, Georgiana Naghel și Luana Radu, au fost trimiși in judecata de procurorii…

- In cursul zilei de azi, Andrew și Tristan Tate au ajuns in fața judecatorilor! Unul dintre avocații celor doi frați a facut declarații exclusive pentru Antena stars, imediat dupa ce aceștia au ieșit din sala de judecata.

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, miercuri, sa respinga, ca nefondate, contestatiile depuse de fratii Tate, dar si de catre celelalte doua persoane din dosar. Astfel, Andrew si Tristan Tate raman in arest la domiciliu, decizia fiind definitiva, transmite News.ro.

- Vila fraților Tate, locul unde au fost plasați in arest la domiciliu, este vizitata de admiratori ai controversaților milionari Andrew și Tristan Tate, mulți veniți din alte țari. Cei doi ”influenceri de lux” care se afla de la inceputul anului intr-un scandal dupa ce au fost acuzați de trafic de persoane…

- Dupa ce Andrew și Tristan Tate au fost eliberați și au ajuns acasa, in vila din București, mama celor doi a avut o prima reacție. Eileen le este alaturi celor doi și a ținut sa le mulțumeasca tuturor celor care i-au sprijinit pe milionari.

- Cu toate ca au ieșit din arestul preventiv, Andrew și Tristan Tate trebuie sa colaboreze in continuare cu autoritațile din Romania, asta pentru ca masura reținerii a fost inlocuita cu cea a arestului la domiciliu.

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca fratii Andrew si Tristan Tate sa fie eliberati din arest preventiv, urmand ca ei sa fie plasati in arest la domiciliu pe o perioada de 30 de zile, in dosarul in care sunt cercetati pentru constituire a unui grup infractional organizat,