Violeta Stoica In timp ce funcționarii sunt amenințați cu disponibilizarile, pentru așa-zise reduceri de cheltuieli, in Consiliul Județean Prahova se gasesc bani pentru creșterea indemnizațiilor aleșilor care fac parte din Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Prahova, un organism cu rol pur consultativ care iși desfașoara activitatea “in scopul asigurarii bunei desfașurari și sporirii eficienței serviciului polițienesc din unitatea administrativ-teritoriala in care funcționeaza”. In cadrul ședinței de ieri a consilierilor județeni, s-a aflat pe ordinea de zi și un proiect – inițiat de președintele…