Arnold Schwarzenegger, noua imagine pentru magazinele Lidl Starul filmelor de acțiune Arnold Schwarzenegger este noua imagine a marcii Parkside de bricolaj de la Lidl, pe mai multe piețe europene. Sub motto-ul “You got this”, starul din Terminator apare in reclame TV și in rețelele de socializare pentru aceasta gama, care include o serie de unelte de bricolaj și de intreținere a locuinței, potrivit dailymail.co.uk . Intr-un comunicat, Lidl a precizat ca Arnold Schwarzenegger ‘se potrivește perfect’ cu produsele din gama Parkside, cu cuvinte precum ‘putere, ambiție, practicitate și atitudine cool’ asociate cu el. “Sunt aici pentru a vorbi despre instrumentele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

