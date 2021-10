Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Alec Baldwin, care a tras cu o arma de recuzita in timp ce filma „Rust” in New Mexico si fara sa vrea a ucis-o pe directoarea de imagine Halyna Hutchins si l-a ranit pe regizor, nu va fi probabil acuzat pentru tragedie.

- Actorul Alec Baldwin, care a tras cu o arma de recuzita in timp ce filma „Rust” in New Mexico si fara sa vrea a ucis-o pe directoarea de imagine Halyna Hutchins si l-a ranit pe regizor, nu va fi probabil acuzat pentru tragedie. Dar Alec Baldwin producatorul ar putea fi, impreuna cu mai multi responsabili…

- Alec Baldwin repeta o scena care implica îndreptarea revolverul catre obiectivul camerei când pistolul - despre care echipa spune ca nu avea gloanțe adevarate - s-a descarcat subit și a ucis-o pe regizoarea de imagine Halyna Hutchins, potrivit declarațiilor oferite de regizorul filmului…

- Tânara de 24 de ani ce fusese angajata ca armurier al filmului Rust cu Alec Baldwin, mai provocase probleme și ultimei pelicule la care lucrase, filmarile acesteia fiind întrerupe pentru scurt timp pentru ca daduse o arma neverificata corect unei actrițe de 11 ani, scrie Daily Beast, care…

- Arma pe care actorul Alec Baldwin a folosit-o pe platourile de filmare, ucigand o femeie, i-a fost inmanata de un regizor care i-a spus ca este securizata, arata dosarele instanței, potrivit BBC. Directorul adjunct, Dave Halls nu știa ca recuzita conținea muniție adevarata și a transmis ca arma a fost…

